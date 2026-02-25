Ижевск. Удмуртия. Средний размер пенсии у неработающих лётчиков-испытателей в январе 2026 года в Удмуртии составил 252 962 рубля. Как передаёт ТАСС, это следует из данных Соцфонда.

Более 250 тыс. рублей в месяц также получают неработающие специалисты, проживающие в Сахалинской области — 270 971 рубль, в Чукотском АО — 272 136 рублей.

А, например, в Ставропольском крае — 407 458 рублей.

Средний размер пенсий у лётчиков-испытателей в России в январе 2026 года составляет 168 097 рублей. Работающие лётчики-испытатели в стране в среднем получают 151 030 рублей, а неработающие — 173 638 рублей, следует из данных.