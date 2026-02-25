Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Пенсия неработающих лётчиков-испытателей в Удмуртии превысила 250 тысяч рублей в месяц

17:20, 25 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Пенсия неработающих лётчиков-испытателей в Удмуртии превысила 250 тысяч рублей в месяц
17:20, 25 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
30
0
#Удмуртия\n#пенсия
Источник фото: ИИ
30
0

В среднем по России она составляет 168 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Средний размер пенсии у неработающих лётчиков-испытателей в январе 2026 года в Удмуртии составил 252 962 рубля. Как передаёт ТАСС, это следует из данных Соцфонда.

Более 250 тыс. рублей в месяц также получают неработающие специалисты, проживающие в Сахалинской области — 270 971 рубль, в Чукотском АО — 272 136 рублей.

А, например, в Ставропольском крае — 407 458 рублей.

Средний размер пенсий у лётчиков-испытателей в России в январе 2026 года составляет 168 097 рублей. Работающие лётчики-испытатели в стране в среднем получают 151 030 рублей, а неработающие — 173 638 рублей, следует из данных.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

17:20, 25 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
30
0
#Удмуртия\n#пенсия