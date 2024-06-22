Вакцина для оральной иммунизации диких животных от бешенства поступила в Удмуртию

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию поступила вакцина для оральной иммунизации диких животных от бешенства. Об этом сообщает Ижевская городская станция по борьбе с болезнями животных.

В ближайшие дни в лесах республики пройдёт раскладка этой вакцины. Сейчас у лис появляются маленькие щенята, благодаря вакцине у животных сформируется стойкий иммунитет к смертельно опасному заболеванию, подчёркивают в учреждении.

Вакцину произвели на Ставропольской биофабрике. Суспензия выпускается в виде приманки-брикета.