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Вакцина для оральной иммунизации диких животных от бешенства поступила в Удмуртию

15:20, 22 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Вакцина для оральной иммунизации диких животных от бешенства поступила в Удмуртию
15:20, 22 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
403
0
#Удмуртия\n#дикие животные\n#бешенство
Фото: vk.com/izh_gorsbbzh
403
0

В ближайшие дни специалисты разложат её в лесах республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию поступила вакцина для оральной иммунизации диких животных от бешенства. Об этом сообщает Ижевская городская станция по борьбе с болезнями животных.

В ближайшие дни в лесах республики пройдёт раскладка этой вакцины. Сейчас у лис появляются маленькие щенята, благодаря вакцине у животных сформируется стойкий иммунитет к смертельно опасному заболеванию, подчёркивают в учреждении.

Вакцину произвели на Ставропольской биофабрике. Суспензия выпускается в виде приманки-брикета.

15:20, 22 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
403
0
#Удмуртия\n#дикие животные\n#бешенство