Лучшего токаря выберут в Удмуртии 26 июня

Победитель конкурса отправится на всероссийский этап.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» (18+) в номинации «Лучший токарь». Как рассказал министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв в соцсетях, он пройдёт на базе Ижевского индустриального техникум имени Е. Ф. Драгунова 26 июня 2024 года.
Программа регионального этапа конкурса будет предусматривать:
- очные соревнования, включающие проверку теоретических знаний и выполнение практических заданий конкурсантами;
- профориентационные мастер-классы для учащихся школ;
- площадку вакансий предприятий-участников конкурса;
- награждение участников конкурса.
К участию в конкурсе приглашаются работники, уровень практических работ и теоретических знаний которых соответствует не менее чем четвёртому разряду работ квалификации операторов станков с программным управлением (токарно-фрезерная группа).
По итогам регионального этапа конкурса будут определены победители и призёры. Победитель будет представлять Удмуртию на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства, которые пройдут в сентябре 2024 года в Пензенской области.
С более подробной информацией о порядке проведения и условиях участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте. Задать уточняющие вопросы можно по телефону (3412) 222-837 (доб. 337, 341).