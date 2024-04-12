Лучшего токаря выберут в Удмуртии 26 июня

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» (18+) в номинации «Лучший токарь». Как рассказал министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв в соцсетях, он пройдёт на базе Ижевского индустриального техникум имени Е. Ф. Драгунова 26 июня 2024 года.

Программа регионального этапа конкурса будет предусматривать:

- очные соревнования, включающие проверку теоретических знаний и выполнение практических заданий конкурсантами;

- профориентационные мастер-классы для учащихся школ;

- площадку вакансий предприятий-участников конкурса;

- награждение участников конкурса.

К участию в конкурсе приглашаются работники, уровень практических работ и теоретических знаний которых соответствует не менее чем четвёртому разряду работ квалификации операторов станков с программным управлением (токарно-фрезерная группа).

По итогам регионального этапа конкурса будут определены победители и призёры. Победитель будет представлять Удмуртию на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства, которые пройдут в сентябре 2024 года в Пензенской области.

С более подробной информацией о порядке проведения и условиях участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте. Задать уточняющие вопросы можно по телефону (3412) 222-837 (доб. 337, 341).