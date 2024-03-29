В Ижевске силовики накрыли подпольный интим-салон

Ижевск. Удмуртия. В Индустриальном районе Ижевска силовики накрыли салон, в котором под видом услуг массажа шло занятие проституцией. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Полицией и Росгвардией задержаны руководитель салона, его заместитель, а также четверо администраторов. В организованном ими спа-салоне за отдельную плату можно было получить услуги интимного характера. Оказывали их 20-22-летние «массажистки». Для этих целей были подготовлены отдельные комнаты, где вместо массажных столов стояли двуспальные кровати, джакузи, а кое-где даже имелись пилоны.

Во время обыска были изъяты три ноутбука, 23 сотовых телефона, документы, банковские карты и 120 тыс. рублей налички.

Возбуждено уголовное дело по «организации занятия проституцией». Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы, с них взяли подписки о невыезде.