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В Ижевске силовики накрыли подпольный интим-салон

14:10, 29 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске силовики накрыли подпольный интим-салон
14:10, 29 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#проституция
Фото: Скриншот из видео
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Задержано шесть подозреваемых.

Ижевск. Удмуртия. В Индустриальном районе Ижевска силовики накрыли салон, в котором под видом услуг массажа шло занятие проституцией. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Полицией и Росгвардией задержаны руководитель салона, его заместитель, а также четверо администраторов. В организованном ими спа-салоне за отдельную плату можно было получить услуги интимного характера. Оказывали их 20-22-летние «массажистки». Для этих целей были подготовлены отдельные комнаты, где вместо массажных столов стояли двуспальные кровати, джакузи, а кое-где даже имелись пилоны.

Во время обыска были изъяты три ноутбука, 23 сотовых телефона, документы, банковские карты и 120 тыс. рублей налички.

Возбуждено уголовное дело по «организации занятия проституцией». Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы, с них взяли подписки о невыезде.

14:10, 29 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
336
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#проституция