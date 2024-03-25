Ни одно сообщение о минировании разных объектов в Удмуртии не подтвердилось

Ижевск. Удмуртия. Все сообщения о минировании социальных, общественных учреждений и предприятий Удмуртии оказались ложными. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии в своем телеграм-канале.

Волна звонков о минировании разных объектов началась с утра 25 марта. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов проверяют каждое сообщение.

В пресс-службе правительства региона заявляют, что преимущественно злоумышленники звонят из-за границы, чтобы посеять панику. Людей просят быть бдительными и сохранять спокойствие.