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Ни одно сообщение о минировании разных объектов в Удмуртии не подтвердилось

13:43, 25 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ни одно сообщение о минировании разных объектов в Удмуртии не подтвердилось
13:43, 25 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
423
0
#Удмуртия\n#телефонный звонок\n#минирование\n#ложь
Фото: unsplash.com (René Ranisch)
423
0

В основном звонки поступают не с территории России.

Ижевск. Удмуртия. Все сообщения о минировании социальных, общественных учреждений и предприятий Удмуртии оказались ложными. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии в своем телеграм-канале. 

Волна звонков о минировании разных объектов началась с утра 25 марта. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов проверяют каждое сообщение.

В пресс-службе правительства региона заявляют, что преимущественно злоумышленники звонят из-за границы, чтобы посеять панику. Людей просят быть бдительными и сохранять спокойствие. 

13:43, 25 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
423
0
#Удмуртия\n#телефонный звонок\n#минирование\n#ложь