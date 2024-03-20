В Ижевске сотрудницу полиции подозревают в организации незаконной миграции

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали заместителя начальника отдела Управления по вопросам миграции регионального МВД по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По информации следствия, подозреваемая в период с октября 2020 года по январь 2023 года по просьбе знакомых сделала фиктивные документы для гражданина Узбекистана, которые позволили тому без соответствующей проверки получить разрешение на временное проживание в России.

В результате совместной работы следователей СК совместно с сотрудниками региональных ФСБ и МВД, противоправная деятельность подозреваемой пресечена. Сейчас проверяется причастность женщины к аналогичным преступлениям. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

«Министром внутренних дел по Удмуртской Республике генерал-майором полиции полиции Максимом Тихоновым назначено проведение служебной проверки. На основании материалов оперативников следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины указанного сотрудника он понесет наказание в установленном законом порядке», — сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

За совершённое преступление женщине грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей.