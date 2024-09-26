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Девочку-лунатика в США отыскали в лесу спустя сутки после ее ухода из дома

17:41, 26 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Девочку-лунатика в США отыскали в лесу спустя сутки после ее ухода из дома
17:41, 26 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
52
0
#США\n#лес\n#дети\n#Луна\n#сон\n#болезнь\n#поиск детей
Фото: pxhere.com
52
0

Ребенок боялся выйти к людям.

Батон-Руж. США. Страдающая сомнамбулизмом девочка ушла из дома в США. Ее нашли только через сутки, пишет Лента.ру со ссылкой на Louisiana Radio Network.

10-летняя Пейтон Сентиньан легла спать дома в своей спальне. Однако наутро в постели ее не было. О пропаже родители сообщили местному шерифу. Также они рассказали, что у Пейтон случаются приступы лунатизма. Во сне она может выйти в сад, но на этот раз, вероятно, ушла дальше. 

Начались поиски. Девочку заметили на камерах видеонаблюдения более чем в 2 километрах от дома. В итоге сутки спустя с помощью дрона Пейтон нашли спящей в лесу.

Ребенок не пострадал, только сильно проголодался. По словам школьницы, она слышала шум вертолетов и беспилотников, а также голоса людей, но побоялась выйти к ним. 

17:41, 26 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
52
0
#США\n#лес\n#дети\n#Луна\n#сон\n#болезнь\n#поиск детей