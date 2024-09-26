Девочку-лунатика в США отыскали в лесу спустя сутки после ее ухода из дома

Батон-Руж. США. Страдающая сомнамбулизмом девочка ушла из дома в США. Ее нашли только через сутки, пишет Лента.ру со ссылкой на Louisiana Radio Network.

10-летняя Пейтон Сентиньан легла спать дома в своей спальне. Однако наутро в постели ее не было. О пропаже родители сообщили местному шерифу. Также они рассказали, что у Пейтон случаются приступы лунатизма. Во сне она может выйти в сад, но на этот раз, вероятно, ушла дальше.

Начались поиски. Девочку заметили на камерах видеонаблюдения более чем в 2 километрах от дома. В итоге сутки спустя с помощью дрона Пейтон нашли спящей в лесу.

Ребенок не пострадал, только сильно проголодался. По словам школьницы, она слышала шум вертолетов и беспилотников, а также голоса людей, но побоялась выйти к ним.