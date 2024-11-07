Стабильная эпидемическая ситуация по энтеровирусной инфекции сохраняется в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии наблюдается стабильная эпидемическая ситуация по энтеровирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Напомним, что 6 ноября стало известно, что в Удмуртии выявлены подозрения на случаи заражения вирусом Коксаки. Это разновидность вируса из категории энтеровирусов, которые передаются водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем.

В Минздраве Удмуртии заявили, что вспышки заболеваемости в регионе не зафиксировано.

По данным на 7 ноября, в республике регистрируются единичные случаи энтеровирусной инфекции, которые протекают в лёгких формах. Отмечается, что по каждому случаю заболевания проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Сотрудники Роспотребнадзора подтверждают, что очагов групповой заболеваемости, в том числе связанных с посещением Турции, в Удмуртии не зарегистрировано. Специалисты проводят ежедневный мониторинг заболеваемости.

Чтобы избежать заболевания, жителям Удмуртии рекомендуют тщательно мыть руки перед едой и после посещения общественных мест и туалета. Для питья лучше использовать бутилированную или кипяченую воду, ей же лучше мыть фрукты и овощи.