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Стабильная эпидемическая ситуация по энтеровирусной инфекции сохраняется в Удмуртии

14:05, 07 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Стабильная эпидемическая ситуация по энтеровирусной инфекции сохраняется в Удмуртии
14:05, 07 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#болезнь\n#вирус Коксаки
Источник фото: unsplash.com (Myriam Zilles)
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Единичные случаи заболевания протекают в лёгких формах.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии наблюдается стабильная эпидемическая ситуация по энтеровирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии. 

Напомним, что 6 ноября стало известно, что в Удмуртии выявлены подозрения на случаи заражения вирусом Коксаки. Это разновидность вируса из категории энтеровирусов, которые передаются водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. 

В Минздраве Удмуртии заявили, что вспышки заболеваемости в регионе не зафиксировано. 

По данным на 7 ноября, в республике регистрируются единичные случаи энтеровирусной инфекции, которые протекают в лёгких формах. Отмечается, что по каждому случаю заболевания проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Сотрудники Роспотребнадзора подтверждают, что очагов групповой заболеваемости, в том числе связанных с посещением Турции, в Удмуртии не зарегистрировано. Специалисты проводят ежедневный мониторинг заболеваемости. 

Чтобы избежать заболевания, жителям Удмуртии рекомендуют тщательно мыть руки перед едой и после посещения общественных мест и туалета. Для питья лучше использовать бутилированную или кипяченую воду, ей же лучше мыть фрукты и овощи. 

14:05, 07 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
60
0
#Удмуртия\n#болезнь\n#вирус Коксаки