В Удмуртии утверждена программа по развитию беспилотных систем

Ижевск. Удмуртия. ПравительствоУдмуртии утвердило региональную программу развития беспилотных систем на период до 2030 года. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром республики Ярославом Семёновым.

Целью программы обозначено создание в регионе новой отрасли экономики, условий для увеличения спроса на отечественные беспилотники и услуги с их применением. Кроме того, планируется внедрение эффективного проектирования и производства дронов, комплектующих к ним и развитие системы непрерывной подготовки отраслевых специалистов.

В качестве задач обозначены реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и конкурентной способности российских беспилотников. Также планируется создание научно-производственного центра испытаний и компетенций в сфере беспилотных авиационных систем, который будет включать лётно-испытательный комплекс, лабораторно-исследовательский центр, центр коллективного пользования и наземной инфраструктуры.

Напомним, к реализации региональной программы привлекут три министерства: Минтранс, Минпромторг и Минобрнауки.

«Данный проект не может существовать только по линии производства. Здесь нужны разработки, инновации, подготовка кадров, внедрение технологий и всё, что связано с логистикой», — рассказала ранее первый зампред правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

Подробно ознакомиться с региональной программой можно по ссылке.