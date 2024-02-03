В Ижевске открыли мемориальную доску в память героя СВО

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на фасаде филиала «Веста» Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних установили мемориальную доску в память о воспитаннике учреждения Кирилла Порошина, погибшего в ходе СВО. Об этом рассказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Кирилл Порошин в 20 лет отправился служить в ВДВ, совершив 49 прыжков с парашютом. Он имел медали «За укрепление боевого содружества», «За боевые отличия» и «Генерал армии Маргелов».

В феврале 2022 года боец отправился на СВО. В неравном бою за город Изюм Кирилл Порошин погиб. Посмертно его представили к ордену Мужества.

«Пусть наши подрастающие защитники, каждый раз видя эту мемориальную доску, помнят, что в этой школе учился настоящий герой – Кирилл Порошин, отдавший жизнь ради мирного «завтра» тысяч людей», — написал глава Ижевска.