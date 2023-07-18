В Ижевске более двух недель ищут пропавшего мужчину, который страдает от эпилепсии

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске разыскивают пропавшего мужчину, который не выходит на связь с начала месяца. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд Ижевска.

3 июля Алексей Анатольевич Першин, 1979 года рождения, ушёл из своего дома на улице Сабурова и до сих пор не вернулся. Известно, что он болен эпилепсией.

Предположительно, был одет в синие джинсы, серую футболку и кепку. С собой у него была большая дорожная синяя сумка с рабочей одеждой, ветровкой, телефоном и паспортом.

Приметы: рост около 175 см, на вид 44 года, кареглазый, волосы светло-русые, стрижка короткая, частичное отсутствуют зубы.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просьба сообщить по телефону ДПСО Ижевск 8 (982) 795 93-91; или в полицию 02 (102); 112.