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В Ижевске более двух недель ищут пропавшего мужчину, который страдает от эпилепсии

15:10, 18 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске более двух недель ищут пропавшего мужчину, который страдает от эпилепсии
15:10, 18 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#поиск пропавших людей
Фото: ДПСО Ижевск
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Он ушёл из дома 3 июля. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске разыскивают пропавшего мужчину, который не выходит на связь с начала месяца. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд Ижевска.

3 июля Алексей Анатольевич Першин, 1979 года рождения, ушёл из своего дома на улице Сабурова и до сих пор не вернулся. Известно, что он болен эпилепсией. 

Предположительно, был одет в синие джинсы, серую футболку и кепку. С собой у него была большая дорожная синяя сумка с рабочей одеждой, ветровкой, телефоном и паспортом. 

Приметы: рост около 175 см, на вид 44 года, кареглазый, волосы светло-русые, стрижка короткая, частичное отсутствуют зубы.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просьба сообщить по телефону ДПСО Ижевск 8 (982) 795 93-91; или в полицию 02 (102); 112.

15:10, 18 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
100
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#поиск пропавших людей