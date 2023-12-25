Перед предстоящими праздниками в Удмуртии начали усиливать меры безопасности

Ижевск. Удмуртия. Перед новогодними праздниками в Удмуртии начали усиливать меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Чтобы не допустить происшествий и трагедий в праздничные и выходные дни, все правоохранительные органы и экстренные службы региона начали работать в усиленном режиме.

Жителей просят сообщать по номеру 112 о поступающих угрозах или провокационных сообщениях. Отмечается, что эту информацию не следует распространять.

За порядком в местах проведения праздничных мероприятий будут следить наружные наряды полиции. При возникновении нештатных ситуаций стоит позвонить по телефонам: 419-373, 419-474 или 102.

Сотрудники ГУ МЧС России по Удмуртии отмечают, что в праздники пожары чаще всего возникают из-за неосторожного обращения с огнем в пьяном состоянии. Чтобы уберечь жителей от подобных происшествий, в частном секторе будут проводиться дополнительные профилактические беседы. Помимо этого, пожарные проверят места для массового отдыха людей и праздничных гуляний, а также территории, где продают и складируют пиротехнику. Жителям Удмуртии напоминают, что при пожаре следует сразу звонить по номеру 101.

При получении травмы или если человеку понадобится срочная медпомощь, нужно сразу вызывать скорую помощь по телефону 103. Также можно самостоятельно приехать в приемный покой медицинских учреждений.

Если возникла чрезвычайная ситуация или любое другое происшествие, жители и гости региона также могут позвонить по номеру Единой службы спасения 112. После звонка на место будут направлены все необходимые бригады экстренной помощи.

Напомним, что в новогоднюю ночь Центральная площадь Ижевска будет огорожена. Чтобы попасть на праздник, нужно будет пройти через рамки металлоискателей.