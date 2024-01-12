Ижевск. Удмуртия. 52-летнего директора ЧОП «Щит» осудили в Ижевске. Как сообщила объединённая пресс-служба судов Удмуртии, приговор вынесли по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» и статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств».

Напомним, в сентябре 2022 года мужчину поместили под домашний арест.

Суд установил, что директор частной охранной компании, в обязанности которого входило оказание юридическим и физическим лицам на возмездной договорной основе услуг по охране и защите их законных прав и интересов, не обеспечил безопасность услуг для жизни и здоровья учащихся и сотрудников школы Nº88, охрану жизни и здоровья граждан и имущества путём осуществления пропускного режима на территорию школы, что поставило под угрозу жизнь и здоровье учеников и работников этого учебного заведения.

Также осуждённый дважды осуществил изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе платёжных поручений на 500 000 рублей, на основании которых были осуществлены неправомерные переводы денежных средств.

Мужчина свою вину признал по 187-й статье, а по 238-й нет.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.