В Удмуртии присудили правительственные премии по литературе

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стали известны лауреаты ежегодной литературной премии регионального правительства. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртии.

Лауреатом премии в номинации «Лучшее драматургическое произведение» за постановку «Чупчи крезь» (12+) стал Пётр Захаров. Название спектакля переводится как «Песнь Чепцы». Его действие происходит в средневековье и закручивается вокруг отношений двух племён родов Вятка и Калмез.

В номинации «Лучшее поэтическое произведение» отмечен сборник «Туривесь» (12+) Татьяны Черновой.

Сборник рассказов и стихов «Асьме палась пойшуръёс» («Дикие животные нашего края») (6+) Вениамина Ившина отмечен в номинации «Лучшее литературное произведение для детей и юношества».

Ещё одним обладателем премии стал Ульфат Бадртдинов, автор книги «Айгуль – Толэзь сяська» («Айгуль – лунный цветок») (12+). Работа победила в номинации «Лучшее литературно-художественное произведение».

Лауреаты получили по 50 тыс. рублей.