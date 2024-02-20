В Ижевске презентовали новое издание книги конструктора Владимира Ярыгина «Пистолеты ижевских оружейников»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 19 февраля в музее имени Калашникова прошла презентация нового издания книги конструктора-оружейника Владимира Ярыгина «Пистолеты ижевских оружейников». Об этом сообщил министр культуры Удмуртской Республики Владимир Соловьёв.

Книга рассказывает об истории пистолетного производства на Ижевском оружейном заводе, начиная с его основания в 1807 году, заканчивая современностью. В основу работы также легли записки самого автора — создателя известных спортивных и боевых пистолетов Владимира Ярыгина. В новое издание добавлены материалы из фондов музея имени Калашникова, был значительно расширен иллюстративный ряд, внедрена инфографика.