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Академическая хоровая капелла Удмуртии выступит в Благовещенском соборе Воткинска

15:00, 05 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Академическая хоровая капелла Удмуртии выступит в Благовещенском соборе Воткинска
15:00, 05 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
460
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Благовещенский собор\n#Рождество
Фото: ИА "Сусанин"
460
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В восстановленном храме пройдёт первая Рождественская служба.

Воткинск. Удмуртия. В восстановленном Благовещенском соборе Воткинска пройдёт первая Рождественская служба (0+). Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртии. Именно в этом храме в мае 1840 года крестили великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Восстанавливали Благовещенский собор всем миром почти 20 лет. Свой вклад внесли жители, предприниматели Удмуртии и всей России. Теперь храм готов достойно встретить прихожан.

6 января с 23:00 начнётся трансляция освящения собора и божественной литургии. На следующий день на площади перед храмом пройдут праздничные народные гуляния с театрализованными уличными активностями и концерт «Симфония Рождества» с чествованием семей города и рассказом об истории собора. В соборе выступит Академическая хоровая капелла Удмуртии.

Присоединиться к онлайн-трансляции можно по ссылке.

15:00, 05 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
460
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Благовещенский собор\n#Рождество