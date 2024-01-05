Академическая хоровая капелла Удмуртии выступит в Благовещенском соборе Воткинска

Воткинск. Удмуртия. В восстановленном Благовещенском соборе Воткинска пройдёт первая Рождественская служба (0+). Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртии. Именно в этом храме в мае 1840 года крестили великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Восстанавливали Благовещенский собор всем миром почти 20 лет. Свой вклад внесли жители, предприниматели Удмуртии и всей России. Теперь храм готов достойно встретить прихожан.

6 января с 23:00 начнётся трансляция освящения собора и божественной литургии. На следующий день на площади перед храмом пройдут праздничные народные гуляния с театрализованными уличными активностями и концерт «Симфония Рождества» с чествованием семей города и рассказом об истории собора. В соборе выступит Академическая хоровая капелла Удмуртии.

Присоединиться к онлайн-трансляции можно по ссылке.