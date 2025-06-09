Балезино. Удмуртия. На трассе «Игра-Глазов» в Балезинском районе полностью перекроют движение по путепроводу через ЖД-пути. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Участок закроют на реконструкцию 10 июня. На время восстановления путепровода есть объезд через деревню Кожило.

«Сооружение находится в предаварийном состоянии. В 2020 году наши специалисты провели его обследование. В результате выявлено серьёзное разрушение железобетонных конструкций и, как следствие, снижение несущей способности. Тогда же мы включили его в перечень ремонтов и начали разрабатывать проектно-сметную документацию. Сегодня проект реконструкции прошел необходимые согласования и госэкспертизу», — рассказал начальник отдела организации, ремонта и содержания искусственных дорожных сооружений Управтодора Максим Зоренко.

Планируется выполнить работы в три этапа: временный вынос коммуникаций РЖД, разбор старых конструкций с установкой новых опор, сборка и надвижка новой конструкции.

«Старый путепровод выполнен полностью из железобетона. Это трёхпролётная конструкция в 43 метра. Новое сооружение будет однопролётным, металлическим с шириной проезжей части до 10 метров, грузоподъёмностью свыше 100 тонн», — говорится в сообщении.

Завершить реконструкцию объекта планируется в 2025 году.