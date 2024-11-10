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Дорожное движение перекрыли с ночи на участке улицы Кирова в Ижевске

10:00, 10 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Дорожное движение перекрыли с ночи на участке улицы Кирова в Ижевске
10:00, 10 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
604
0
#Ижевск\n#перекрытие дорог
Источник фото: администрация Ижевска
604
0

Между улицами Максима Горького и Карла Маркса есть риск подмыва грунта.

Ижевск. Удмуртия. В ночь с субботы на воскресенье, с 9 на 10 ноября, в Ижевске перекрыли движение на улице Кирова в сторону Металлурга на участке от Карла Маркса до Горького. Об этом в соцсетях сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

«Никакого провала там нет, но есть риск подмыва грунта в том месте, где идёт монтаж ливневого колодца. Специалисты в течение двух дней проведут все необходимые работы, чтобы проезд по этому участку был безопасен», — написал градоначальник.

Он отметил, что пока объезд возможен через улицу Шумайлова либо переулок Широкий. 

«Прошу водителей не гонять по встречке у "Океана". Это небезопасно. О корректировках в организации движения буду сообщать дополнительно», — заверил Дмитрий Чистяков.

10:00, 10 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
604
0
#Ижевск\n#перекрытие дорог