Дорожное движение перекрыли с ночи на участке улицы Кирова в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В ночь с субботы на воскресенье, с 9 на 10 ноября, в Ижевске перекрыли движение на улице Кирова в сторону Металлурга на участке от Карла Маркса до Горького. Об этом в соцсетях сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

«Никакого провала там нет, но есть риск подмыва грунта в том месте, где идёт монтаж ливневого колодца. Специалисты в течение двух дней проведут все необходимые работы, чтобы проезд по этому участку был безопасен», — написал градоначальник.

Он отметил, что пока объезд возможен через улицу Шумайлова либо переулок Широкий.

«Прошу водителей не гонять по встречке у "Океана". Это небезопасно. О корректировках в организации движения буду сообщать дополнительно», — заверил Дмитрий Чистяков.