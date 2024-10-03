Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

В субботу на полчаса перекроют движение по улицам Пушкинской и Лихвинцева в Ижевске

13:00, 03 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В субботу на полчаса перекроют движение по улицам Пушкинской и Лихвинцева в Ижевске
13:00, 03 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
717
0
#Ижевск\n#перекрытие дорог
Фото: @arzik2
717
0

Здесь проедет автоколонна «Навстречу 185-летию Чайковского».

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 5 октября, в Ижевске на полчаса закроют движение по улицам Пушкинской и Лихвинцева в центре города. Об этом сообщает администрация столицы Удмуртии.

Связано это с проведением автопробега по маршруту Ижевск – Воткинск под названием «Навстречу 185-летию Чайковского». С 11:00 до 11:30, на время движения автоколонны, будет ограничено движение транспорта:

- по ул. Лихвинцева (от ул. Коммунаров до ул. Пушкинская);

- по ул. Пушкинская (от ул. Лихвинцева до пер. Широкий).

Горожан просят заранее планировать маршруты передвижения.