В субботу на полчаса перекроют движение по улицам Пушкинской и Лихвинцева в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 5 октября, в Ижевске на полчаса закроют движение по улицам Пушкинской и Лихвинцева в центре города. Об этом сообщает администрация столицы Удмуртии.

Связано это с проведением автопробега по маршруту Ижевск – Воткинск под названием «Навстречу 185-летию Чайковского». С 11:00 до 11:30, на время движения автоколонны, будет ограничено движение транспорта:

- по ул. Лихвинцева (от ул. Коммунаров до ул. Пушкинская);

- по ул. Пушкинская (от ул. Лихвинцева до пер. Широкий).

Горожан просят заранее планировать маршруты передвижения.