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Суд отправил под домашний арест бывшего замглавы Кизнерского района, обвиняемого во взяточничестве

16:22, 05 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Суд отправил под домашний арест бывшего замглавы Кизнерского района, обвиняемого во взяточничестве
16:22, 05 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#суд
Фото: unsplash.com (Юридическая фирма Tingey Injury)
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Мера пресечения установлена на 2 месяца.

Кизнер. Удмуртия. Обвиняемый в получении взятки бывший заместитель главы Кизнерского района проведёт ближайшие два месяца под домашним арестом. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Мера пресечения в виде домашнего ареста продлится до 3 июля 2023 года. С таким ходатайством выступил следователь. Горбунов обвиняется по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). 

Напомним, чиновник обвиняется в том, что в 2017 году вместе с директором «Кизнерского районного информационно-технического центра получил взятку в размере 50 тыс. рублей. Взамен злоумышленники способствовали заключении договоров на поставку компьютеров и комплектующих с образовательными учреждениями Кизнерского района.

16:22, 05 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
90
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#суд