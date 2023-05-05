Суд отправил под домашний арест бывшего замглавы Кизнерского района, обвиняемого во взяточничестве

Кизнер. Удмуртия. Обвиняемый в получении взятки бывший заместитель главы Кизнерского района проведёт ближайшие два месяца под домашним арестом. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Мера пресечения в виде домашнего ареста продлится до 3 июля 2023 года. С таким ходатайством выступил следователь. Горбунов обвиняется по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Напомним, чиновник обвиняется в том, что в 2017 году вместе с директором «Кизнерского районного информационно-технического центра получил взятку в размере 50 тыс. рублей. Взамен злоумышленники способствовали заключении договоров на поставку компьютеров и комплектующих с образовательными учреждениями Кизнерского района.