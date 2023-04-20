В Удмуртии отказались от проведения «Бессмертного полка» в виде традиционного шествия

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии решили отказаться от проведения «Бессмертного полка» в виде традиционного шествия. Как сообщили «Сусанину» в пресс-службе администрации главы и правительства республики, акцию решили трансформировать.

«В связи с решением официального движения «Бессмертный полк» в этом году принято решение трансформировать акцию, чтобы дать возможность большему количеству жителей республики почтить память наших ветеранов Великой Отечественной войны и продемонстрировать гордость за героев наших дней», — говорится в сообщении.

Жителям Удмуртии предложено проявить гордость, поучаствовав в следующих мероприятиях:

- разместить портреты ветеранов прошлого и героев современных на окнах автомобилей в рамках акции «Бессмертный автополк»;

- получить «георгиевские ленты» в рамках акции «Георгиевская лента»;

- украсить окна в жилых домах, школах, вузах и СПО, офисных и общественных зданиях символикой Дня Победы в рамках акции «Окна Победы»;

- напечатать фото своего героя на футболке в рамках акции «Герои с нами»;

- организовать стенды с фотографиями героев Великой Отечественной войны в рамках акции «Стена памяти»;

- вывесить знамёна Победы в преддверии 9 мая в окнах и на балконах студенческих общежитий, школ, вузов, предприятий и организаций в рамках акции «Флаги Победы»;

- загрузить фото своих героев на специальный сайт в рамках акции «Бессмертный полк онлайн».

Кроме того, в Удмуртии во время празднования Дня Победы планируется традиционное возложение цветов к Вечному огню и проведение концертов во дворах ветеранов. Отмечается, что в ходе проведения праздничных мероприятий будут соблюдены все необходимые меры безопасности.