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Организаторы «Бессмертного полка» объявили об отмене шествия

14:24, 18 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Организаторы «Бессмертного полка» объявили об отмене шествия
14:24, 18 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
213
0
#общество\n#День Победы\n#память\n#Великая Отечественная Война\n#Бессмертный полк
Фото: vk.com/moypolk
213
0

Вместо этого 9 мая память героев Великой Отечественной войны будут чтить в других форматах.

Москва. «Бессмертный полк» в виде шествия в День Победы в 2023 году проводиться не будет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на организаторов акции.

«Как такового формата привычного (шествия) не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев», — рассказала пресс-секретарь движения Ольга Байбулова.

Она добавила, что в этом году организаторы решили уйти от формата одной улицы и одной площади.

Напомним, прохождение колонн с портретами погибших в Великой Отечественной войне родственников отменяли в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса. Акция проводилась в онлайн-формате. В 2022 году организаторы провели шествие «Бессмертного полка» впервые после двухлетнего перерыва. 

14:24, 18 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
213
0
#общество\n#День Победы\n#память\n#Великая Отечественная Война\n#Бессмертный полк