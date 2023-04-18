Организаторы «Бессмертного полка» объявили об отмене шествия

Москва. «Бессмертный полк» в виде шествия в День Победы в 2023 году проводиться не будет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на организаторов акции.

«Как такового формата привычного (шествия) не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев», — рассказала пресс-секретарь движения Ольга Байбулова.

Она добавила, что в этом году организаторы решили уйти от формата одной улицы и одной площади.

Напомним, прохождение колонн с портретами погибших в Великой Отечественной войне родственников отменяли в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса. Акция проводилась в онлайн-формате. В 2022 году организаторы провели шествие «Бессмертного полка» впервые после двухлетнего перерыва.