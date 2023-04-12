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В Гольянах на братской могиле жертв белогвардейского террора пройдёт субботник

11:08, 12 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Гольянах на братской могиле жертв белогвардейского террора пройдёт субботник
11:08, 12 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
154
0
#Ижевск\n#Гольяны\n#Удмуртия\n#история
Фото: vk.com/id6403092 (Лариса Буранова)
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0

Идёт набор волонтёров. 

Ижевск. Удмуртия. На братской могиле жертв белогвардейского террора в селе Гольяны пройдёт субботник. Об этом сообщает региональный центр развития добровольчества в сфере культуры РФ. 

Субботник намечен на вторник, 25 апреля с 11:00 до 15:00. Для помощи в организации мероприятия требуется помощь 10 добровольцев. Желающие поддержать начинание могут зарегистрироваться по ссылке

Участникам обеспечат транспорт, проведут экскурсию по историческим местам Гольян, накормят. Кроме того, добровольцам сделают запись в личную книжку волонтёра и вручат благодарственное письмо. 

Возрастное ограничение 14+. 

11:08, 12 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
154
0
#Ижевск\n#Гольяны\n#Удмуртия\n#история