В Гольянах на братской могиле жертв белогвардейского террора пройдёт субботник

Ижевск. Удмуртия. На братской могиле жертв белогвардейского террора в селе Гольяны пройдёт субботник. Об этом сообщает региональный центр развития добровольчества в сфере культуры РФ.

Субботник намечен на вторник, 25 апреля с 11:00 до 15:00. Для помощи в организации мероприятия требуется помощь 10 добровольцев. Желающие поддержать начинание могут зарегистрироваться по ссылке.

Участникам обеспечат транспорт, проведут экскурсию по историческим местам Гольян, накормят. Кроме того, добровольцам сделают запись в личную книжку волонтёра и вручат благодарственное письмо.

Возрастное ограничение 14+.