Во время рейдов на реках Кама и Буй выявили три случая незаконной ловли рыбы

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии на реках Кама и Буй 6 апреля прошли рейды по выявлению незаконного вылова рыбы. Об этом сообщает пресс-служба общества спасения на водах Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

В рейде участвовали инспекторы территориального управления Росрыболовства и спасатели Сарапульского отделения РОО «ОСВОД в УР».

В ходе мероприятия были составлены 3 протокола об административном правонарушении. Инспекторы извлекли из рек около 300 м рыболовных сетей.