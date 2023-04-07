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Во время рейдов на реках Кама и Буй выявили три случая незаконной ловли рыбы

16:45, 07 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Во время рейдов на реках Кама и Буй выявили три случая незаконной ловли рыбы
16:45, 07 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#реки\n#рыбалка\n#нарушения
Фото: vk.com/osvod_ur
90
0

Также из водоемов было извлечено около 300 м рыболовных сетей.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии на реках Кама и Буй 6 апреля прошли рейды по выявлению незаконного вылова рыбы. Об этом сообщает пресс-служба общества спасения на водах Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

В рейде участвовали инспекторы территориального управления Росрыболовства и спасатели Сарапульского отделения РОО «ОСВОД в УР». 

В ходе мероприятия были составлены 3 протокола об административном правонарушении. Инспекторы извлекли из рек около 300 м рыболовных сетей. 

16:45, 07 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
90
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#реки\n#рыбалка\n#нарушения