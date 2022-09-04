Акция «Диктант Победы» собрала более 7 тысяч участников в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Свыше 7 тыс. жителей Удмуртии приняли участие в международной патриотической акции «Диктант Победы». В их числе был и руководитель региона Александр Бречалов, сообщает пресс-служба главы и правительства республикию

Акция проводилась уже в четвертый раз и была приурочена к дню окончания Второй Мировой войны, который отмечается 3 сентября. Центральной площадкой стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Желающих проверить свои знания о Великой Отечественной войне приветствовал с борта МКС по видеосвязи экипаж во главе с Героем России Олегом Артемьевым.

«Диктант Победы» в Удмуртии писали на 273 площадках, в том числе в школах, вузах, музеях и библиотеках, штабе городских проектов «Лифт», фан-зоне в парке имени Кирова. Самым необычным местом проведения акции стал самолет «Ижавиа», выполнявший рейс Ижевск — Санкт-Петербург.

Глава Удмуртии Александр Бречалов принял участие в диктанте на площадке штаба общественной поддержки вместе с кадетами, юнармейцами, молодогвардейцами и волонтерами Победы. По его словам, он участвует в акции каждый год.

«Слоган проекта - знать, чтобы помнить. Это не общие слова, а руководство к действию, потому что огромное количество попыток переписать историю, уменьшить роль народов Советского Союза в победе над фашизмом. Без истории нет будущего, и то, что в четвертый раз «Диктант Победы» проводится по всей стране и за рубежом, на мой взгляд, это очень важно», — заявил руководитель региона. Сложность вопросов Александр Бречалов назвал стимулом освежить свои знания по истории Великой Отечественной войны.

Воспитательное и познавательное значение патриотической акции подчеркнул и руководитель Удмуртского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Роман Санников.

«На многих площадках в организации диктанта помогали волонтеры Победы, и, конечно, сами ребята всегда участвуют в акции, пишут «Диктант Победы». Этот проект одинаково важен как для взрослых, так и подрастающего поколения», — отметил общественный активист.

Лучших знатоков истории Победы в нашей стране и за рубежом назовут в октябре. Они получат памятные дипломы и ценные призы. Также их пригласят в качестве почетных гостей на Парад Победы 9 мая на Красной Площади в Москве. Кроме того, абитуриентам, написавшим диктант с высоким результатом, начислят дополнительные баллы для поступления в вузы.