Жители Удмуртии вновь смогут воспользоваться программой туристического кешбэка

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут воспользоваться программой туристического кешбэка. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Чтобы вернуть часть уплаченной суммы за поездку по России, необходимо успеть приобрести путевку до 10 сентября 2022 года и оплатить её по карте «МИР». При этом отправиться отдыхать можно с 1 октября до 25 декабря, для круизов — с начала осени и до конца периода навигации.

Отметим, что более 20 отелей, санаториев и туроператоров Удмуртии тоже участвуют в программе. Воспользовавшись их услугами, туристы смогут вернуть 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей за одну оплату, пояснила руководитель Агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш. Путешествие должны быть рассчитано минимум на три ночи.

Напомним, что до конца года в Удмуртии построят 100 модульных домиков. Один из таких отелей — экопарк «Окна в лес» — был представлен вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко.