В Удмуртии до конца года построят 100 модульных домиков для путешественников

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии до конца 2022 года построят 100 мини-отелей для путешествующих. На создание условий для размещения туристов республика получит 150 млн рублей. Об этом в социальных сетях сообщил первый заместитель председателя регионального правительства Константин Сунцов.

Мини-отели представляют собой дома из быстровозводимых конструкций, каждый из них будет отдельным номером со всеми удобствами.

Половина суммы, необходимой для реализации этого проекта, республике будет выделена в виде субсидии из федерального бюджета. Еще 150 млн рублей должны вложить частные инвесторы.

Места для размещения туристических домиков, а также строительные организации - участников программы - определят в ходе конкурсных процедур, которые ориентировочно пройдут в июле.