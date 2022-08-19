Удмуртия заняла 10 место в ПФО по обеспеченности жителей автомобилями

Ижевск. Удмуртия. Среди 14 регионов ПФО в 2021 году Удмуртия оказалась на 10 месте по обеспеченности населения легковыми автомобилями. Об этом сообщает Удмуртстат.

На каждую тысячу человек в республике приходилось 305 авто. Наиболее обеспеченными в этом плане оказались жители Нижегородской области — 405 машин, а наименее — Чувашской Республики — 240 единиц. В целом же по России Удмуртии удалось занять 57 место, поднявшись на 3 позиции.

Всего же по стране каждая среднестатистическая семья из трех человек имеет свою машину. Согласно подсчетам, на тысячу россиян приходится 328 автомобилей. В лидерах по этому показателю вот уже больше 10 лет — Камчатский край, где на автомобиле ездит каждый второй. В конце списка оказался Чукотский автономный округ — 111 автомобилей.