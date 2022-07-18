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В среду на территорию Удмуртии начнёт поступать прохладный воздух

15:40, 18 июля, 2022
Юрий Абашев
В среду на территорию Удмуртии начнёт поступать прохладный воздух
15:40, 18 июля, 2022
Юрий Абашев
326
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: twenty20.com
326
0

Температура воздуха днём опустится до +18…+23 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Во вторник территория Удмуртии попадёт под влияние южного циклона, который принесёт понижение температуры. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

В ночь на 19 июля преимущественно в западных районах Удмуртии пройдут дожди и грозы. Утром и днём вторника вероятность разгула стихии сохранится на всей территории республики. Температура воздуха составит +20…+25 градусов.

С 20 июля в Удмуртию начнёт поступать холодный воздух. Днём столбики термометра покажут +18…+23 градусов. Днём возможны кратковременные дожди, грозы.

21 и 22 июля осадки пройдут местами. Температура воздуха окажется в пределе +18…+25 градусов. По предварительным прогнозам, в выходные погода существенно не изменится.

15:40, 18 июля, 2022
Юрий Абашев
326
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода