В среду на территорию Удмуртии начнёт поступать прохладный воздух

Ижевск. Удмуртия. Во вторник территория Удмуртии попадёт под влияние южного циклона, который принесёт понижение температуры. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

В ночь на 19 июля преимущественно в западных районах Удмуртии пройдут дожди и грозы. Утром и днём вторника вероятность разгула стихии сохранится на всей территории республики. Температура воздуха составит +20…+25 градусов.

С 20 июля в Удмуртию начнёт поступать холодный воздух. Днём столбики термометра покажут +18…+23 градусов. Днём возможны кратковременные дожди, грозы.

21 и 22 июля осадки пройдут местами. Температура воздуха окажется в пределе +18…+25 градусов. По предварительным прогнозам, в выходные погода существенно не изменится.