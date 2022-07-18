Погибшего на Украине ефрейтора Романова из Удмуртии представили к государственной награде

Якшур-Бодья. Удмуртия. 17 июля в Удмуртии простились с двумя военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства.

В Игринском районе прошли похороны старшины запаса Владимира Бурдинского.

В Якшур-Бодьинском районе простились с ефрейтором Григорием Романовым.

«За мужество и образцовое выполнение воинского долга, проявленные в ходе специальной военной операции, ефрейтор Григорий Романов представлен к Ордену Мужества посмертно», — говорится в сообщении.