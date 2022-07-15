27 жителей Удмуртии заболели ковидом за минувшие сутки

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошедшие сутки проведено 1 689 тестов на коронавирус, 27 из которых оказались положительными, сообщает региональный Минздрав.

Среди заразившихся два ребёнка до 14 лет и 7 пенсионеров. Лёгкое течение болезни позволяет проходить амбулаторное лечение 794 жителям республики. Ситуация в ковид-стационарах: 43 пациента находятся в состоянии средней тяжести, шестеро — в тяжёлом, из них трое на ИВЛ.

Пять пациентов выздоровели, скончавшихся нет.