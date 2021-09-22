Более 6 тысяч человек эвакуировали с острова Пальма на Канарах из-за извержения вулкана

Лава заняла более 150 га земли.

Санта-Крус-де-Тенерифе. Испания. Вулкан, бушующий на Канарских островах, уже повредил более 180 домов. Об этом пишет «Интерфакс».

Извержение на вулканической гряде Кумбре-Вьеха началось в воскресенье, 19 сентября. С тех пор ситуация только усугубилась: 185 зданий уже погребены лавой, которая занимает 154 га земли.

Учёные института вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что извержение может продолжаться почти три месяца. Исследователи отметили, что нынешняя ситуация на вулкане похожа на происходившую в 1971 году. Тогда извержение также характеризовалось густой лавой и продолжительной сейсмоактивностью — неделей ранее здесь зафиксировали тысячи подземных толчков магнитудой от 3,8 до 4,2.

Власти острова Пальма приняли решение об эвакуации 6 тыс. человек. Премьер Испании Педро Санчес посетил место бедствия, отложив рабочую поездку в Нью-Йорк.

Напомним, что в марте этого года в Исландии проснулся вулкан, спавший 6 тыс. лет. Его извержение продолжается и по сей день.