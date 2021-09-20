Из-за извержения вулкана на Канарских островах могут эвакуировать около 10 тысяч человек

Несмотря на реальную опасность, некоторым жителям понравилось это явление.

Санта-Крус-де-Тенерифе. Испания. На Канарских островах произошло извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом пишет телеканал «360».

Извержение на вулканической гряде Кумбре-Вьеха началось в воскресенье, 19 сентября. На кадрах из видео, опубликованных с места событий, заметно, как в небо поднимается столб густого дыма, а также выбрасывается лава. При этом неделей ранее сейсмологи зафиксировали активность в этом районе — отмечены тысячи подземных толчков магнитудой от 3,8 до 4,2.

Выброс лавы спровоцировал пожар в прилегающем лесу. Позднее вулканическая масса подошла к жилым домам, из-за чего местные власти приняли решение об эвакуации населения — порядка десяти тысяч человек. Несколько построек уже пострадали.

Несмотря на реальную опасность, некоторым жителям острова извержение понравилось: они даже устроили фотосессию на фоне проснувшегося вулкана. Особо бесстрашные смогли подойти близко к лаве. Чтобы избежать лишних жертв, опасную территорию огородили полицейские.

Отмечается, что вулкан спал с 1971 года. Когда прекратится извержение — учёные не знают, так как оно спровоцировало появление трещин на склоне холма. В этом году в Исландии проснулся вулкан, спавший 6 тыс. лет. Его извержение продолжается и по сей день.