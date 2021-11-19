«Влад, не гони, пожалуйста»: сбивший насмерть двух рабочих в Можге водитель предстанет перед судом

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.





Можга. Удмуртия. Уголовное дело с обвинительным заключение в отношении 27-летнего жителя Можги, по вине которого погибли двое дорожных рабочих, направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчине инкриминируется преступление, предусмотренное часть 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек»).

Напомним, что в ночь на 22 апреля 2021 года подсудимый, управляя автомобилем знакомой, сбил на улице Можгинской в Можге двух молодых людей 1994 года рождения. Рабочие от полученных травм скончались на месте. Виновник аварии тем временем скрылся. Вскоре он был задержан и заключён под стражу.

Согласно записи с авторегистратора, пассажирка автомобиля кричала обвиняемому «Влад, не гони, пожалуйста» за мгновение до удара.

Следственная проверка установила, что дорожные работы проводились с соблюдением техники безопасности, место их проведения было обозначено знаками, на работниках имелись светоотражающие элементы.

Также вскрылся факт, что автомобиль ехал со скоростью 104 км/ч, когда максимально разрешённая на этом участке была60 км/ч. Сам водитель в этот момент был пьян.

«В декабре 2020 года он был лишен права управления транспортным средством на 2 года за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения», — подчеркнули в пресс-службе МВД по Удмуртии.

За совершённое преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.