Переболевшим ковидом жителям Удмуртии напомнили, что реакция их организма на грипп может стать критичной

Перенёсшие коронавирус относятся к группе риска.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию поступила новая партия вакцины от гриппа в количестве 107 130 доз. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
В надзорном органе отметили, что к традиционным группам риска по заболеваемости гриппом добавилась новая категория — граждане, переболевшие ковидом. Исследования показали, после коронавируса реакция иммунной системы на встречу с гриппом может быть критичной.
Роспотребнадзор напоминает, что лучшая профилактика — это вакцинация.