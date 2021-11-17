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Переболевшим ковидом жителям Удмуртии напомнили, что реакция их организма на грипп может стать критичной

15:35, 17 ноября, 2021
Юрий Абашев
Переболевшим ковидом жителям Удмуртии напомнили, что реакция их организма на грипп может стать критичной
15:35, 17 ноября, 2021
Юрий Абашев
492
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#грипп
Фото: pixabay.com
492
0

Перенёсшие коронавирус относятся к группе риска.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию поступила новая партия вакцины от гриппа в количестве 107 130 доз. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

В надзорном органе отметили, что к традиционным группам риска по заболеваемости гриппом добавилась новая категория — граждане, переболевшие ковидом. Исследования показали, после коронавируса реакция иммунной системы на встречу с гриппом может быть критичной.

Роспотребнадзор напоминает, что лучшая профилактика — это вакцинация.

15:35, 17 ноября, 2021
Юрий Абашев
492
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#грипп
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