Спасение провалившегося под лёд рыбака в Удмуртии и предварительные итоги выборов президента Болгарии: новости к этому часу

О чём писали в стране и в мире минувшей ночью.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, товарищи! Начинаем рабочий день с подборки новостей.

Спасение рыбака

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии, 14 ноября в деревне Кетул Завьяловского района 55-летний рыбак провалился под лёд. В этот момент к счастью находился 75-летний мужчина, выгуливавший свою собаку. Он тут же бросился на помощь утопающему. На крики сбежались ещё 6 местных жителей разных возрастов и всем миром, с помощью верёвок и досок, вытянули рыбака на берег. Спасённого доставили в тепло и отогрели. Мужчину позже госпитализировали в одну из ижевских больниц.

ОРВИ наступает

Эпидпороги заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю с 8 по 14 ноября были превышены в 54 регионах России. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Отмечается, что это обусловлено циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.

Предварительные результаты

На выборах президента в Болгарии с 49,45% голосов избирателей вышли в лидеры действующий глава страны Румен Радев и Илияна Йотова — идущая в паре с Радевым претендентка на должность вице-президента. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пожар на АЭС

На территории японской АЭС «Гэнкай» в префектуре Сага произошёл пожар, сообщает «МИР 24». Возгорание удалось ликвидировать за час. Инцидент не повлиял на работу энергоблоков станции. Обстоятельства произошедшего выясняются.