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Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» одержал победу над «Торпедо Миасс»

15:55, 09 ноября, 2021
Юрий Абашев
Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» одержал победу над «Торпедо Миасс»
15:55, 09 ноября, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#футбол
Фото: Пресс-служба ХК «Зенит-Ижевск»
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Ижевский клуб занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский футбольный клуб «Зенит-Ижевск» обыграл «Торпедо Миасс» в выездном матче первенства России по футболу. Об этом сообщается в группе «Зенита» в соцсети «ВКонтакте».

Игра закончилась со счётом 1:2. Со стороны «Зенита» отличились Лев Дмитриев и Александр Шабичев.

Отметим, что ижевский клуб замыкает турнирную таблицу. По итогам 18 матчей футболисты потерпели 13 поражений, 3 раза сыграли вничью и 2 раза одержали победу.

15:55, 09 ноября, 2021
Юрий Абашев
1251
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#футбол
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