Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» одержал победу над «Торпедо Миасс»

Ижевский клуб занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский футбольный клуб «Зенит-Ижевск» обыграл «Торпедо Миасс» в выездном матче первенства России по футболу. Об этом сообщается в группе «Зенита» в соцсети «ВКонтакте».

Игра закончилась со счётом 1:2. Со стороны «Зенита» отличились Лев Дмитриев и Александр Шабичев.

Отметим, что ижевский клуб замыкает турнирную таблицу. По итогам 18 матчей футболисты потерпели 13 поражений, 3 раза сыграли вничью и 2 раза одержали победу.