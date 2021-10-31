За прошедшую неделю в Ижевске составили 43 протокола о нарушении масочного режима

Последние рейды проходили в городке Металлургов и посёлке Машиностроителей.





Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжают проводиться рейды по соблюдению горожанами масочного режима в транспорте. 28 и 29 октября такие проверки прошли в посёлке Машиностроителей и в городке Металлургов, сообщает администрация столицы Удмуртии.

Отмечается, что в основном без масок попадается молодёжь. Также некоторые пассажиры оправдывают отсутствие маски тем, что забыли их дома или просто не успели надеть при входе.

Большинство людей применяют маску по первому требованию. В противном случае дело оборачивается составлением протокола, коих за прошлую неделю оформили в количестве 43 штук.