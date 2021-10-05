В Ижевске приговорили уроженца Орловской области за надругательство над флагом России

Преступник расписал триколор оскорблениями в День государственности страны.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор уроженцу Орловской области за надругательство над флагом Российской Федерации. Оскорбительные действия в отношении главного символа страны злоумышленник совершил в День России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Инцидент произошел 12 июня 2021 года в Ижевске. 21-летний молодой человек вывесил триколор на металлоконструкцию моста на улице Карла Маркса и расписал полотнище оскорбительными надписями. Таким образом он хотел выразить свое негативное отношение к действующим органам государственной власти.

Орловчанину предъявили обвинение по статье 329 Уголовного Кодекса России («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации»).

В суде обвиняемый признал вину и раскаялся в своем поступке. Ему назначено наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы.