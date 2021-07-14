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Ижевчане пожаловались на запах гари и дым в воздухе

15:50, 14 июля, 2021
Анна Торхова
Ижевчане пожаловались на запах гари и дым в воздухе
15:50, 14 июля, 2021
Анна Торхова
2100
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Гидрометцентр\n#город\n#МЧС
Фото: ИА «Сусанин»
2100
0

Пожаров в городе нет.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии 14 июля пожаловались на запах гари и дым в воздухе. Об этом они писали в соцсетях.

Как сообщили «Сусанину» в Гидрометцентре Удмуртии, специалистам никакой информации не поступало. «Все потоки сейчас идут с севера, не с Сибири, если все это как-то связывать с пожарами», - пояснил синоптик.

В пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии добавили, что каких-либо возгораний на территории и вокруг города нет.

В группе «ИГГС» в соцсети «ВКонтакте» жители выдвигают свои версии. «Судя по карте пожаров, в Нижнекамске что-то горело неслабо, и в Краснокамске ближе к Перми», - написал Андрей Зорин.

15:50, 14 июля, 2021
Анна Торхова
2100
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Гидрометцентр\n#город\n#МЧС