Ижевчане пожаловались на запах гари и дым в воздухе

Пожаров в городе нет.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии 14 июля пожаловались на запах гари и дым в воздухе. Об этом они писали в соцсетях.

Как сообщили «Сусанину» в Гидрометцентре Удмуртии, специалистам никакой информации не поступало. «Все потоки сейчас идут с севера, не с Сибири, если все это как-то связывать с пожарами», - пояснил синоптик.

В пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии добавили, что каких-либо возгораний на территории и вокруг города нет.

В группе «ИГГС» в соцсети «ВКонтакте» жители выдвигают свои версии. «Судя по карте пожаров, в Нижнекамске что-то горело неслабо, и в Краснокамске ближе к Перми», - написал Андрей Зорин.