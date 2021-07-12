Итоги дня: рост цен на стройматериалы в Удмуртии и проверка здоровья переболевших ковидом

Кратко главных новостях понедельника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки выявили 138 случаев коронавируса. Четыре пожилых пациента скончались.

Рост цен:

Удмуртстат опубликовал данные по динамике цен на основные потребительские товары и услуги по итогам июня. В цене выросли такие стройматериалы как обрезная доска (на 37%), металочерепица (на 33%) и шифер (на 15%).

Также на 44% подорожал отдых в Турции.

Купаться запрещено

Только три водоема в Удмуртии признали безопасными для купания: Можгинский, Шарканский и водоём в деревне Пазял в Можгинском районе.

Ижевскому и Ярскому пруду заключения о безопасности не выдали.

Проверка здоровья

Здоровье переболевших коронавирусом жителей Удмуртии проверят в рамках углублённой диспансеризации. Приглашать на обследование будут работники медицинских учреждений. В первую очередь вызовут тех, кто перенёс болезнь в средней и тяжёлой форме.

Дорогая пицца

Ижевчанин стал жертвой мошенников при онлайн-заказе пиццы.

Вбив в поиск название популярной пиццерии и кликнул по первой выданной ссылке, которая оказалась «двойником» оригинального сайта. После прохождения всех необходимых манипуляций с реквизитами с карты мужчины на разные счета «утекли» 56 тыс. рублей

Преступности.net

В Удмуртии по итогам первого полугодия 2021 года количество зарегистрированных преступлений сократилось на 2,4%.

В Ижевске лидерами по снижению уровня преступности стали Ленинский (на 14,7%) и Индустриальный (на 11,4%) районы.