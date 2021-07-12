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Переболевшие коронавирусом жители Удмуртии смогут пройти углублённую проверку здоровья

14:33, 12 июля, 2021
Юрий Абашев
Переболевшие коронавирусом жители Удмуртии смогут пройти углублённую проверку здоровья
14:33, 12 июля, 2021
Юрий Абашев
2462
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
2462
0

В первую очередь обследуют тех, у кого болезнь протекала в средней или тяжёлой форме.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовала углублённая диспансеризация жителей, переболевших коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов.

В первую очередь будет обследовано здоровье перенёсших болезнь в средней или тяжёлой форме и имеющих несколько хронических заболеваний. Приглашать на диспансеризацию будут служащие медицинских учреждений.

Обследование пройдёт в два этапа. Первый:

  • рентген грудной клетки;
  • измерение насыщения крови
    кислородом;
  • тест с шестиминутной ходьбой
  • спирометрия;
  • 3 анализа крови.

В случае выявления отклонений, пациентов направят на второй этап, который включает в себя эхокардиографию, КТ лёгких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

Если по итогам у пациентов найдут хронические заболевания или риск их возникновения, то их отправят на лечение и реабилитацию.

14:33, 12 июля, 2021
Юрий Абашев
2462
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус