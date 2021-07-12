Переболевшие коронавирусом жители Удмуртии смогут пройти углублённую проверку здоровья

В первую очередь обследуют тех, у кого болезнь протекала в средней или тяжёлой форме.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовала углублённая диспансеризация жителей, переболевших коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов.

В первую очередь будет обследовано здоровье перенёсших болезнь в средней или тяжёлой форме и имеющих несколько хронических заболеваний. Приглашать на диспансеризацию будут служащие медицинских учреждений.

Обследование пройдёт в два этапа. Первый:

рентген грудной клетки;

измерение насыщения крови

кислородом;

кислородом; тест с шестиминутной ходьбой

спирометрия;

3 анализа крови.

В случае выявления отклонений, пациентов направят на второй этап, который включает в себя эхокардиографию, КТ лёгких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

Если по итогам у пациентов найдут хронические заболевания или риск их возникновения, то их отправят на лечение и реабилитацию.