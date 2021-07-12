Ленинский и Индустриальный районы Ижевска стали лидерами по снижению уровня преступности

За 6 месяцев 2021 года количество преступлений в республике сократилось на 2,4%.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии наблюдается снижение уровня преступности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По итогам первого полугодия 2021 года количество преступлений снизилось на 2,4% (с 14 028 до 13 696).

Число убийств сократилось на 12,2% (с 49 до 43), фактов умышленного причинения вреда здоровью – на 13,4% (со 164 до 142), незаконного оборота оружия – на 14,1% (со 135 до 116), грабежей – на 29,4% (с 337 до 238), разбойных нападений – на 15% (с 40 до 34).

Количество вымогательств сократилось на 8% (с 75 до 69), мошенничеств – на 18,7% (с 2442 до 1985), хулиганств – на 48,5% (с 66 до 34).

С другой стороны, фактов нарушения правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека, стало больше на 17,4% (с 23 до 27), неправомерного завладения транспортными средствами – на 8,4% (с 83 до 90), краж имущества – на 3,2% (с 4974 до 5135).

Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков стало больше на 2,9% (с 1370 до 1410). Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 6,6% (с 3988 до 4252), из них особо тяжких - на 2% (с 735 до 750).

Раскрываемость также увеличилась и составила 56%. За аналогичный период 2020 года — 51%. Убийства, умышленное причинение вреда здоровью (в том числе со смертельным исходом), изнасилования и разбой раскрываются на 100%.

В Ижевске значительное снижение числа зарегистрированных преступлений зафиксировано в Ленинском – на 14,7%, Индустриальном – на 11,4% районах.