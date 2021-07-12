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Только три пруда Удмуртии пригодны для купания

09:40, 12 июля, 2021
Анна Торхова
Только три пруда Удмуртии пригодны для купания
09:40, 12 июля, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#пруды\n#Ижевский пруд\n#Роспотребнадзор\n#пляж
Фото: ИА «Сусанин»
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Ижевского пруда в этом списке нет.

Ижевск. Удмуртия. Только три водоема в Удмуртии безопасны для купания - они соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим нормам. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.
В результате экспертизы разрешения на купания получили Можгинский пруд, водоем в деревне Пазял Можгинского района и Шарканский пруд. Ижевскому пруду заключения о безопасности использования получить не удалось. Также отказали в выдаче заключения Ярскому пруду. 
С мая специалисты исследовали 413 проб воды на паразитологические, вирусологические, микробиологические и санитарно-химические показатели. Также на экспертизу отправляли 20 проб песка с пляжей Удмуртии. Только две из них не соответствовали нормам по паразитологическому показателю - на пляже Воложки в Завьяловском районе и Центральном пруду Якшур-Бодьи. Там обнаружили токсокары.
09:40, 12 июля, 2021
Анна Торхова
101
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пруды\n#Ижевский пруд\n#Роспотребнадзор\n#пляж