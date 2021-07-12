Один из участников ДТП с 10 пострадавшими в Можгинском районе был пьян

В результате аварии пострадали 10 человек.

Можга. Удмуртия. Один из участников дорожной аварии в Можгинском районе находился в состоянии опьянения. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии.

Напомним, что авария произошла 11 июля. Автомобиль «Рено Дастер» выехал на встречку, где по касательной зацепил молоковоз, а затем столкнулся с грузовиком «Вольво» и легковым автомобилем «Шевроле Авео». По предварительным данным, аварию могла спровоцировать пчела, укусившая водителя «Рено», после чего его унесло на встречную полосу.

В результате аварии пострадали 10 человек, в том числе трое детей.

Проведённое медосвидетельствование показало, что водитель автомобиля «Рено Дастер» находился в состоянии алкогольного опьянения (0,26 мг/л). По факту произошедшего идёт расследование.