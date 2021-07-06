В Глазове горожане пожаловались на запах хлора

На место выезжали специалисты – информация не подтвердилась.

Глазов. Удмуртия. В соцсетях жители Глазова пожаловались на неприятный запах. Кто-то из горожан писал, что в северной столице пахнет хлором.

Как сообщили «Сусанину» в администрации Глазова, в единую диспетчерскую службу поступало одно обращение. На место выезжали специалисты, однако запах хлора не подтвердился.

Никаких происшествий на предприятиях не было.

«По информации коммунальных организаций, в системе водоподготовки в Глазове не используется сам хлор. Только его жидкие производные, которые газа и запаха дать не могут», - уточнили в администрации.

В настоящее время запрос направлен в спасательные службы.

Напомним, 2 июля в Ижевске на станции водоподготовки произошла разгерметизация контейнера с хлором. В результате происшествия никто не пострадал. Следователи возбудили уголовное дело.