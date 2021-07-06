Основной причиной аварии на Ижводоканале стала разгерметизация контейнера с хлором

Инцидент произошёл вечером 2 июля.

Ижевск. Удмуртия. На Ижводоканале после аварии на станции подготовки воды «Пруд-Ижевск» могут появиться приспособления, позволяющие вывести жидкий хлор из повреждённой ёмкости. Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе предприятия, действия персонала были грамотными, но предотвратить распространение опасного вещества удалось только с помощью МЧС.

Основной причиной произошедшего на предприятии назвали разгерметизацию контейнера с хлором. В мае текущего года его доставили на склад, 28 июня подключили к системе обработки воды. Водоканал совместно с поставщиком будет выяснять причины разгерметизации.

Напомним, авария на станции подготовки воды «Пруд-Ижевск» произошла вечером 2 июля. Жители города тогда пожаловались на резкий запах хлора.

Прибывшие на место пожарные организовали водную завесу над зданием склада, где произошла утечка, тем самым предотвратив распространение хлора. Аварию ликвидировали уже ночью 3 июля. Прокуратура по факту инцидента начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Никто из жителей города и сотрудников предприятия не пострадал.