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Итоги дня: «нулевой» налог на электромобили в Удмуртии, пост полиции в Сети парке Ижевска и замужество Ульяны Кайшевой

18:00, 17 июня, 2021
Анна Торхова
Итоги дня: «нулевой» налог на электромобили в Удмуртии, пост полиции в Сети парке Ижевска и замужество Ульяны Кайшевой
18:00, 17 июня, 2021
Анна Торхова
1396
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#гостиница\n#полиция\n#Ульяна Кайшева\n#замужество\n#водоснабжение\n#тарифы
Фото: twenty20.com
1396
0

О самых главных новостях четверга.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске зарегистрировали 41 новый случай ковида. 40 пациентов выздоровели.

Трагедия:

В Ижевске 17 июня из окна 7 этажа выпал ребенок. Врачи пытаются спасти жизнь 6-летней девочке.

Подорожает:

В Воткинске с 1 июля на 40% вырастут тарифы на холодную воду. Повышение цены связано с инвестиционной программой. Она направлена на обновление изношенных городских сетей.

Совет да любовь:

Биатлонистка Ульяна Кайшева вышла замуж. Теперь спортсменка из Можги будет выступать под фамилией Нигматуллина.

Могут обнулить:

Ставку транспортного налога на электромобили в Удмуртии хотят снизить до 0%. Сегодня таких авто в республике насчитывается 100.

Нашли:

Объявленного ранее в розыск за покушение на изнасилование мужчину нашли мертвым. Сейчас следователи выясняют причины его смерти.

Безопасно:

В Сети парке Ижевска установили пост полиции. Нередко по вечерам там гуляют подвыпившие компании.

Не хватает:

В Удмуртии планируют увеличить число гостиниц. Когда в регионе проходят масштабные мероприятия, мест в отелях не остается.

18:00, 17 июня, 2021
Анна Торхова
1396
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#гостиница\n#полиция\n#Ульяна Кайшева\n#замужество\n#водоснабжение\n#тарифы