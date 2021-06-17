Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева вышла замуж

В новом сезоне она будет выступать под фамилией Нигматуллина.

Ижевск. Удмуртия. Биатлонистка из Можги Ульяна Кайшева вышла замуж. Об этом сообщает Союз биатлонистов России на своей странице в «Инстаграме». С нового сезона спортсменка будет выступать под фамилией Нигматуллина.

Matchtv.ru отмечает, что избранником биатлонистки стал трехкратный призер Универсиад Ильшат Нигматуллин. В последние несколько лет он работал с Ульяной в качестве личного тренера.

По данным СБР, по итогам сезона 2020/2021 Ульяна Кайшева заняла второе место в рейтинге российских биатлонисток.