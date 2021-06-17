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Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева вышла замуж

14:20, 17 июня, 2021
Дарья Саушина
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева вышла замуж
14:20, 17 июня, 2021
Дарья Саушина
265
0
#спорт\n#биатлон\n#свадьбы\n#Ульяна Кайшева
Фото: instagram.com/ulianakaisheva
265
0

В новом сезоне она будет выступать под фамилией Нигматуллина.

Ижевск. Удмуртия. Биатлонистка из Можги Ульяна Кайшева вышла замуж. Об этом сообщает Союз биатлонистов России на своей странице в «Инстаграме». С нового сезона спортсменка будет выступать под фамилией Нигматуллина.

Matchtv.ru отмечает, что избранником биатлонистки стал трехкратный призер Универсиад Ильшат Нигматуллин. В последние несколько лет он работал с Ульяной в качестве личного тренера.

По данным СБР, по итогам сезона 2020/2021 Ульяна Кайшева заняла второе место в рейтинге российских биатлонисток.

14:20, 17 июня, 2021
Дарья Саушина
265
0
#спорт\n#биатлон\n#свадьбы\n#Ульяна Кайшева