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Обвиняемого в покушении на изнасилование нашли мёртвым в Удмуртии

11:50, 17 июня, 2021
Андрей Бирюков
Обвиняемого в покушении на изнасилование нашли мёртвым в Удмуртии
11:50, 17 июня, 2021
Андрей Бирюков
508
0
#Удмуртия\n#Завьялово\n#полиция\n#изнасилование
Фото: МВД Удмуртии
508
0

Тело 29-летнего мужчины нашли на заброшенной ферме.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии нашли мёртвым мужчину, обвиняемого в покушении на изнасилование. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Тело 29-летнего мужчины обнаружили вечером 16 июня на заброшенной ферме. Сейчас следствию предстоит выяснить причину его смерти.

Напомним, уроженца Завьяловского района обвиняли в покушении на изнасилование и в насильственных действиях сексуального характера с угрозой убийством. После совершения преступлений он скрылся от следствия, 15 июня его объявили в розыск.

11:50, 17 июня, 2021
Андрей Бирюков
508
0
#Удмуртия\n#Завьялово\n#полиция\n#изнасилование