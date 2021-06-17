Обвиняемого в покушении на изнасилование нашли мёртвым в Удмуртии

Тело 29-летнего мужчины нашли на заброшенной ферме.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии нашли мёртвым мужчину, обвиняемого в покушении на изнасилование. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Тело 29-летнего мужчины обнаружили вечером 16 июня на заброшенной ферме. Сейчас следствию предстоит выяснить причину его смерти.

Напомним, уроженца Завьяловского района обвиняли в покушении на изнасилование и в насильственных действиях сексуального характера с угрозой убийством. После совершения преступлений он скрылся от следствия, 15 июня его объявили в розыск.